Суд в Молдавии лишил Додона полномочий президента и передал их премьеру

Суд в Молдавии лишил Додона полномочий президента и передал их премьеру

Исполняющий обязанности главы молдавского правительства теперь должен будет способствовать роспуску действующего парламента и назначать дату досрочных выборов

Конституционный суд (КС) Молдавии принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Об этом говорится в заявлении на сайте суда, которое касается «обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента республики».

Radio Chisinau поясняет: Филип теперь должен будет обратиться в Конституционный суд по вопросу роспуска нынешнего парламента, а затем — «в зависимости от обстоятельств» — назначить дату досрочных выборов и издать указ о роспуске парламента.

Соответствующее решение, уточняется на сайте суда, было принято по итогам рассмотрения ходатайства, которое в КС подала группа депутатов. Парламентарии попросили суд изучить «обстоятельства, оправдывающие назначение временно исполняющего обязанности президента». Таковыми в молдавском Конституционном суде сочли «преднамеренный отказ президента [республики Игоря Додона] выполнять свое конституционное обязательство и обратиться в КС для выяснения обстоятельств относительно роспуска парламента».

В связи с этим осуществление действующим главой государства своих полномочий в суде сочли «невозможным». В соответствии со ст. 91 Конституции Молдавии (временное исполнение обязанностей президента), временно исполняющим обязанности президента станет Филип.

«Данное заключение, — говорится на сайте КС, — является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня его принятия».