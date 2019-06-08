Премьер-министром Молдавии стала Майя Санду

Парламент Молдавии утвердил новый состав правительства во главе с лидером Партии действия и солидарности Майей Санду. За ее кандидатуру проголосовали более половины депутатов (61 из 101), сообщает издание Emerging Europe.

Президент Игорь Додон в своем Facebook опубликовал фотографию приказа о ее назначении. «В соответствии с положениями конституции Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями я принял решение назначить госпожу Майю Санду премьер-министром», — написал Додон.

Ранее председателем парламента была избрана лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная. Ее кандидатуру поддержали члены фракций Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и проевропейского блока Acum. Демократы в голосовании не участвовали. Однако конституционный суд Молдавии признал ее избрание незаконным.

В минувшую пятницу Конституционный суд Молдавии обязал президента Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за несформированности правительства до 7 июня. Додон решил не подписывать указ о роспуске, объяснив это возможностью компромисса. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию «близкой к взрыву».