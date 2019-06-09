Суд в Молдавии признал незаконным назначение премьера

Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение президента Игоря Додона о назначении Майи Санду премьер-министром страны. Об этом сообщается на сайте суда.

Помимо этого, КС назвал неконституционным указ о формировании нового правительства.

Новый состав правительства Молдавии был утвержден парламентом вечером 8 июня. За кандидатуру Санду, которую выдвинул Додон, проголосовали 61 депутат из 101.

В тот же день лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная была избрана председателем парламента, однако КС страны признал это решение неконституционным.