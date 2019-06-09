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Политика ,  
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Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
В молдавском парламенте социалисты и блок ACUM обвинили Демократическую партию и ее лидера Владимира Плахотнюка в попытке узурпации власти. Они пытаются удержать контроль над кабмином через Конституционный суд, уверены депутаты
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством». Об этом сообщает Radio Chisinau.

Декларацию поддержал 61 парламентарий из 100. Это численность парламентского большинства, сформированного социалистической партией и ACUM. Gарламентское большинство приняло декларацию «Об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд». В ней парламент объявил незаконными действия Конституционного суда, отказывающегося признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства.

Политический кризис в Молдавии связан с итогами февральских выборов, на которых 35 мест получили социалисты, поддерживаемые действующим президентом Игорем Додоном, 30 демократическая партия (лидер — бизнесмен Владимир Плахотнюк) и 26 — блок ACUM. Партии не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства. Оставшийся работать кабинет министров был сформирован демократической партией и находился в политической конфронтации с Додоном.

7 июня Конституционный суд страны обязал президента Молдавии распустить парламент из-а того, что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Однако Игорь Додон отказался подписать соответствующий указ.

8 июня социалистам и ACUM удалось достигнуть соглашения, по итогам которого началось формирование правительства. В сумме они контролируют 61 место из 101. Премьером страны должна стать лидер партии «Действие и солидарность» (14 мест в парламенте, входит в блок ACUM) Майя Санду. Однако Конституционный суд признал решение парламентариев незаконным.

Политика
Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии

Авторы: Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова
Теги: Молдавия, Парламент, декларация
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