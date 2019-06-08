Журналиста Голунова доставили в Никулинский суд

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, доставили в Никулинский районный суд Москвы, где ему должны избрать меру пресечения, передает корреспондент РБК. До этого он находился в Городской клинической больнице № 71, где проходил медицинское обследование после сообщения о травмах.

Ранее следствие обратились в суд с ходатайством об аресте Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве. В полиции заявили, что у мужчины при себе было пять свертков с порошком. Сутки Голунов провел в изоляторе временного содержания.

Вечером 7 июня у здания столичного главка МВД на Петровке, 38 начались пикеты в поддержку корреспондента, где люди требовали освободить его. Пикеты длились больше 12 часов, а на следующий день переместились к зданию Никулинского суда, где журналисту собираются избрать меру пресечения.