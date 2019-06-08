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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Собчак у здания суда выступила в защиту журналиста Голунова
Ксения Собчак (в центре) (Фото: Фото Мария Коломыченко)

Журналистка Ксения Собчак выступила у здания Никулинского суда в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которому ранее 8 июня предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, передает корреспондент РБК.

«Занимался серьезной расследовательской журналистикой. Представить, что он варил мет дома в качестве подработки, это — абсурд», — сказала Собчак.

Она отметила, что Голунов никогда не имел отношения к наркотикам. По словам Собчак, он был тихим профессиональным человеком, который занимался серьезнейшими расследованиями

«Это фиктивное дело. Требую свободы для Голунова», — добавила журналистка. 

Материал дополняется. 

Теги: Иван Голунов, обвинение
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