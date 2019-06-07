В ОНК не нашли следов побоев у Голунова

Члены ОНК не обнаружили следов побоев и синяков на теле журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом РБК заявил общественный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, представители ОНК проверили условия содержания Голунова после проведения следственных действий, на тот момент он содержался в ОВД по ЗАО. «Мы обратили внимание на то, что на лице Ивана нет синяков и побоев. Обнаружены были только множественные царапины верхней части спины», — рассказал Мельников.

Он сообщил, что Голунова доставили в медучреждение для проведения обследования и экспертиз, и там журналист отказался выполнить требование проехать в полицию и стал держаться за лавку. «Полицейские его потянули, в результате чего он упал и поцарапался», — сказал общественный секретарь. ОНК попросило провести проверку по факту применения силы к журналисту.

Как заявил Мельников, в полиции сообщили, что Голунов сначала «сам отказался предоставить срезы и смывы», необходимые, чтобы доказать связь задержанного с хранением или сбытом наркотиков, sно позднее согласился. «К нему приезжала скорая помощь, которая провела всесторонне обследование», — добавил он.