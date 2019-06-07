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China Mobile $80 (+76,95%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
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В ОНК не нашли следов побоев у Голунова

Члены ОНК не обнаружили следов побоев и синяков на теле журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом РБК заявил общественный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, представители ОНК проверили условия содержания Голунова после проведения следственных действий, на тот момент он содержался в ОВД по ЗАО. «Мы обратили внимание на то, что на лице Ивана нет синяков и побоев. Обнаружены были только множественные царапины верхней части спины», — рассказал Мельников.

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Он сообщил, что Голунова доставили в медучреждение для проведения обследования и экспертиз, и там журналист отказался выполнить требование проехать в полицию и стал держаться за лавку. «Полицейские его потянули, в результате чего он упал и поцарапался», — сказал общественный секретарь. ОНК попросило провести проверку по факту применения силы к журналисту.

Как заявил Мельников, в полиции сообщили, что Голунов сначала «сам отказался предоставить срезы и смывы», необходимые, чтобы доказать связь задержанного с хранением или сбытом наркотиков, sно позднее согласился. «К нему приезжала скорая помощь, которая провела всесторонне обследование», — добавил он.

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Из-за продолжительных следственных действий Голунов длительное время не спал. «Нам объяснили это неотложностью следственных действий, которые проходили ночью. Мы обратили внимание сотрудников следствия и полиции на необходимость Ивану поспать, его отправят в ИВС, где он сможет это сделать», — сообщил секретарь.

По его словам, сотрудники полиции предлагали журналисту воду, но он отказался из-за боязни провокаций. «Мы попросили сотрудников органов, чтобы адвокаты могли передать еду от родственников и друзей», — сказал Мельников и добавил, что ОНК также попросило обеспечить безопасность журналиста в изоляторе временного содержания.

Спецкора «Медузы» задержали днем 6 июня на Цветном бульваре в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полиция утверждает, что у мужчины нашли пять пакетов с порошкообразным веществом, а позднее у него дома – еще один сверток, три пакета и весы. МВД обнародовало несколько фотографий с места обысков, но затем признало, что в квартире журналиста была сделана только одна из них.

Адвокат журналиста говорил, что его подзащитному долгое время не давали связаться с близкими и коллегами. О следах избиения у Голунова говорила, в частности, гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. Сам он отрицает обвинения и считает произошедшее провокацией.

Теги: Иван Голунов, журналист, ОНК Москвы, новости РБК
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