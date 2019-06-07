МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Полицейские отрицают, что избивали журналиста при задержании. В МВД также настаивают, что к нему пустили адвоката, а из всех опубликованных ранее фотографий дома у Голунова была сделана только одна

Фото: Иван Голунов / Facebook

«36-летний житель столицы» проверяется на связь с группой, занимающейся сбытом наркотиков в Московском регионе, говорится в сообщении на сайте МВД. Имя этого человека в сообщении не называется, но отмечается, что он является «корреспондентом одного из СМИ». В пятницу стало известно, что в Москве был задержан специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, при личном досмотре у него нашли наркотики.

Расследование дела взял на контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

В московском главке также заявили, что информация о том, что Голунова избили при задержании, не соответствует действительности. Об избиениях говорится в материалах «Медузы»: по данным издания, его ударили во время освидетельствования.

«Медуза» также писала, что к журналисту долгое не пускали адвоката. «В настоящее время с подозреваемым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке», — заявили в МВД.