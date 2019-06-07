Правозащитники сообщили о согласии Голунова пройти экспертизу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,86 -0,22 EUR Бирж. 73,50 +0,17 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,48 64,45 EUR Нал. 73,95 72,94 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1336 +0,0069 BTC/USD Бирж. 8 108,30 +302,20 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 26 033,02 +1,21% Nasdaq 7 754,69 +1,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+8,58%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,07%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+8,58%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,07%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 12:32
Business talk: как успешно управлять компанией удаленно РБК и Сбербанк Первый, 21:26 В Калмыкии по делу об убийстве арестовали двух экс-полицейских Общество, 21:26 Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания Общество, 21:08 Самарский губернатор заявил об увольнениях и проверке в «Крыльях Советов» Спорт, 21:08 Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit Политика, 21:05 СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме Общество, 21:03 Правозащитники сообщили о согласии Голунова пройти экспертизу Общество, 20:58 Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь Общество, 20:48 Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе Политика, 20:48 «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе капитана команды Спорт, 20:41 Орешкин поддержал выплату РЖД дивидендов материальными активами Экономика, 20:35 5 советов, которые помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 20:30 Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками Финансы, 20:30 Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане Политика, 20:30
Общество ,  
0 
Правозащитники сообщили о согласии Голунова пройти экспертизу

Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков, согласился пройти необходимые экспертизы. Об этом РБК заявила зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Сотрудники нам говорили, что он отказывался пройти экспертизу, и просили нас, чтобы мы уговорили Ивана сделать смывы с рук и все остальное. На наше предложение пройти эти процедуры он согласился и прямо сейчас должен их проходить, пока мы с вами разговариваем», — сказал Меркачева.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Общественный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников утверждал, что Голунов, со слов сотрудников полиции, отказался предоставить срезы и смывы, однако позднее согласился. «К нему приезжала скорая помощь, которая провела всестороннее обследование. Показаний для госпитализации не было», — уточнил он.

Фотогалерея 
Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По данным полиции, у журналиста было при себе пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске у него дома обнаружили еще один сверток, три пакета и весы.

Полиция опубликовала фотографии пакетов с неизвестным веществом, обнаруженных у Голунова. Позднее в МВД уточнили, что лишь один снимок был сделан дома у журналиста.

Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Полиция проверяет Голунова на связь с группой, занимающейся сбытом наркотиков в Московском регионе. Расследование дела взял на контроль начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

Теги: правозащитники, журналист
Материалы по теме
В ОНК не нашли следов побоев у Голунова
Общество
Полиция возобновила задержания на пикетах в поддержку Голунова в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter