Правозащитники сообщили о согласии Голунова пройти экспертизу

Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков, согласился пройти необходимые экспертизы. Об этом РБК заявила зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Сотрудники нам говорили, что он отказывался пройти экспертизу, и просили нас, чтобы мы уговорили Ивана сделать смывы с рук и все остальное. На наше предложение пройти эти процедуры он согласился и прямо сейчас должен их проходить, пока мы с вами разговариваем», — сказал Меркачева.

Общественный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников утверждал, что Голунов, со слов сотрудников полиции, отказался предоставить срезы и смывы, однако позднее согласился. «К нему приезжала скорая помощь, которая провела всестороннее обследование. Показаний для госпитализации не было», — уточнил он.