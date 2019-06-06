Захарова прокомментировала отсутствие на ПМЭФе политиков из США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие американских политиков на ПМЭФ-2019. Об этом она сообщила в эфире телеканала RT.

«Мы знаем все трюки Госдепа и Белого дома. Если они не хотят приезжать — пусть не приезжают. Здесь и так довольно людно, так что не обращаем внимания», — сказала она.

В марте Financial Times узнала, что предприниматели и правительственные делегации из США не хотят принимать участие в ПМЭФе из-за дела против топ-менеджеров инвестфонда Baring Vostok, в частности в отношении его основателя Майкла Калви.

Позднее Forbes написал, что ряд крупных американских компаний собирается участвовать в форуме. Однако бойкотировать его решил посол США в России Джон Хантсман.