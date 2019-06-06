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Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Захарова прокомментировала отсутствие на ПМЭФе политиков из США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие американских политиков на ПМЭФ-2019. Об этом она сообщила в эфире телеканала RT.

«Мы знаем все трюки Госдепа и Белого дома. Если они не хотят приезжать — пусть не приезжают. Здесь и так довольно людно, так что не обращаем внимания», — сказала она.

Общество
Глава Американской торговой палаты пригласил Калви выступить на ПМЭФе

В марте Financial Times узнала, что предприниматели и правительственные делегации из США не хотят принимать участие в ПМЭФе из-за дела против топ-менеджеров инвестфонда Baring Vostok, в частности в отношении его основателя Майкла Калви.

Позднее Forbes написал, что ряд крупных американских компаний собирается участвовать в форуме. Однако бойкотировать его решил посол США в России Джон Хантсман.

При этом Baring Vostok передал в Следственный комитет России прошение об участии Калви в ПМЭФе. Замруководителя ФСИН Валерий Максименко заявил, что его ведомство готово оказать содействие в поездке Калви из Москвы на ПМЭФ, однако для этого необходимо разрешение СК.

Теги: Мария Захарова, ПМЭФ, политики
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