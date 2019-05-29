Американский бизнес не станет бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви

Ряд крупных американских компаний примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Forbes. Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что американские предприниматели и чиновники собираются проигнорировать ПМЭФ из-за уголовного дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

По данным Forbes, планы посетить форум подтвердили представители ExxonMobil, Boeing, GM, Procter& Gamble, Cargill, Cushman & Wakefield и The Сoca-Cola Company.

Представители Mars, Apple, Philip Morris, McDonald’s, Ford, JPMorgan, Bank of America и Citi на запросы не ответили. В Mondelèz International заявили об отсутствии намерения участвовать в ПМЭФ, однако представители компании не посещали его и в 2018 году.

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что в обычном режиме планирует провести круглый стол «Бизнес-диалог Россия-США».