Глава Американской торговой палаты пригласил Калви выступить на ПМЭФ

Глава Американской торговой палаты (АТП) Алексис Родзянко пригласил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви выступить в рамках круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы его пригласили на наш круглый стол, собираемся дать ему возможность выступить», — сообщил Родзянко «РИА Новости».

Родзянко числится модератором круглого стола «Россия — США», который должен начаться на ПМЭФ в полдень 7 июня. По словам главы АТП, ответа на приглашение пока нет.

«Я слышал сегодня, что якобы на пленарную он может прийти. Не знаю, пока кроме слухов я ничего не слышал», — добавил Родзянко.

В феврале, после ареста Калви, АТП заявила, что возбуждение данного уголовного дела «наносит большой ущерб инвестиционному климату России».