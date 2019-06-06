Глава Американской торговой палаты пригласил Калви выступить на ПМЭФ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,18 -0,22 EUR Бирж. 73,23 -0,15 Brent 61,27 +1,79% USD Нал. 65,54 64,73 EUR Нал. 73,66 72,83 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1231 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 844,50 +55,10 IMOEX 2 726,54 +0,91% RTSI 1 317,65 +1,10% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+4,67%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+4,67%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Пассажир выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро Общество, 14:13 Шереметьево привлечет дополнительные силы для решения проблем с багажом Общество, 14:11 Как выжить банку: бизнес-модели для цифрового будущего Pro, 14:03 Прощай, паровоз: сколько можно было заработать на криптовалюте в мае Крипто, 14:02 Дело вкуса: как инновации меняют любимый напиток миллионов Экономика инноваций, 14:00  Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 13:59 Помощник Путина предсказал темпы роста ВВП по итогам года выше прогнозов Экономика, 13:55 Представитель Алибасова сообщил о составленном продюсером завещании Общество, 13:55 Глава Американской торговой палаты пригласил Калви выступить на ПМЭФ Общество, 13:51 WBO лишила Александра Усика титула чемпиона мира по боксу Спорт, 13:49 Алекперов заявил о возможном продлении соглашения с топливными компаниями Бизнес, 13:47 В ЦБ объяснили нежелание большинства россиян участвовать в системе ИПК Финансы, 13:46 СМИ сообщили о госпитализации Александра Панкратова-Черного Общество, 13:39 Рада отказалась отправлять Климкина и Полторака в отставку Политика, 13:38
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Глава Американской торговой палаты пригласил Калви выступить на ПМЭФ

Глава Американской торговой палаты (АТП) Алексис Родзянко пригласил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви выступить в рамках круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы его пригласили на наш круглый стол, собираемся дать ему возможность выступить», — сообщил Родзянко «РИА Новости».

Родзянко числится модератором круглого стола «Россия — США», который должен начаться на ПМЭФ в полдень 7 июня. По словам главы АТП, ответа на приглашение пока нет.

«Я слышал сегодня, что якобы на пленарную он может прийти. Не знаю, пока кроме слухов я ничего не слышал», — добавил Родзянко.

В феврале, после ареста Калви, АТП заявила, что возбуждение данного уголовного дела «наносит большой ущерб инвестиционному климату России».

30 мая Baring Vostok обратился в Следственный комитет с просьбой разрешить Калви, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., принять участие в ПМЭФ. Ранее фонд сообщал, что ежегодно участвует в ПМЭФ и Калви давно зарегистрирован в качестве участника форума 2019 года.

3 июня Baring Vostok сообщил, что Калви оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему принять участие в пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина (намечено на 14:00–16:00 7 июня).

5 июня заместитель руководителя службы Валерий Максименко заявил, что его ведомство готово оказать содействие в поездке Калви из Москвы на ПМЭФ, однако для этого необходимо разрешение СК.

Теги: ПМЭФ-2019
Материалы по теме
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России
Экономика
Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу Калви
Бизнес
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter