FT узнала о планах бизнесменов из США бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,81 -0,16 EUR Бирж. 74,07 -0,13 Brent 66,77 0,23% USD Нал. 66,19 65,48 EUR Нал. 74,62 73,76 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1257 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 925,95 -23,95 IMOEX 2 471,78 0,24% RTSI 1 183,28 0,56% DJIA 25 650,88 0,79% Nasdaq 7 558,06 2,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽660,76 (+38,52%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽660,76 (+38,52%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 11 мар, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 11 мар, 13:57
В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде Общество, 10:18 Почему полезны хаос и паранойя: о чем говорил Талеб на лекции в Москве Pro, 10:13 Убивший четверых в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное Общество, 10:08 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 10:07 От использования Boeing 737 Мах 8 отказались еще четыре авиакомпании Общество, 10:05 Американская F5 купила созданный россиянами стартап за $670 млн Бизнес, 09:47 FT узнала о планах бизнесменов из США бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви Бизнес, 09:45 Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд РБК и Philips, 09:37 США на этой неделе отзовут всех дипломатов из Венесуэлы Политика, 09:32 В Opel раскрыли планы по производству и продажам автомобилей в России Авто, 09:18 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 09:07 ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения Финансы, 09:00 Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве Общество, 08:51 Reuters сообщил о планах Apple в марте​ представить новый видеосервис Технологии и медиа, 08:43
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
FT узнала о планах бизнесменов из США бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви
Предприниматели и правительственные делегации США не хотят участвовать в Петербургском международном экономическом форуме из-за дела топ-менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok, выяснила Financial Times
Майкл Калви (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Американские предприниматели и чиновники намерены проигнорировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за уголовного дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, о своем решении отказаться от участия в ПМЭФ уже говорил посол США в Москве Майкл Хантсман, а также руководители влиятельных американских компаний и «видные американские инвесторы», пишет газета, не уточняя названия компаний и имена инвесторов.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Представитель посольства США в Москве от комментариев FT отказался.

«Аккредитация на Форум открыта и будет действовать до начала мероприятия», — сообщили изданию организаторы ПМЭФ, добавив, что делегация США традиционно является одной из крупнейших.

Материал дополняется

Теги: МЭФ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter