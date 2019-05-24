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Политика ,  
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Посол США определился с решением бойкотировать ПМЭФ
На Петербургский международный экономический форум Джон Хантсман в этом году не приедет. Бойкотировать его, по словам представителя дипмиссии, он решил в связи с нахождением под домашним арестом инвестора Майкла Калви
Джон Хантсман (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Американский посол в России Джон Хантсман не будет присутствовать в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщила представитель дипмиссии США в России Андреа Калан.

Посол, напомнила собеседница агентства, уже «много раз говорил, [что] для него трудно было бы принимать участие [в форуме] в то время как американский инвестор [глава инвестфонда Baring Vostok] Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору».

Теперь, когда Калви был переведен под домашний арест, его пребывание там, а также продолжающееся расследование против него «подрывают попытки создать стабильность, необходимую для привлечения инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия», объяснила Калан.

О том, что из-за ареста и следственных действий против Калви бойкотировать ПМЭФ-2019 планируют американские чиновники и предприниматели, ранее со ссылкой на источники сообщала газета Financial Times.

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В Кремле, комментируя эту публикацию, отмечали, что ежегодно к ПМЭФ проявляют большой интерес участники из разных стран, в том числе из США. «Каждый год предрекается какой-то бойкот, неприезд и т.д., но все эти сообщения не находили своего подтверждения», — подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Под стражу Калви отравили в Москве в феврале. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. Следствие полагает, что инвестор убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у Первого коллекторского бюро на 3 млрд. В то же время, как реальная рыночная стоимость этих бумаг составляла 600 тыс. руб., утверждают в Следственном комитете. Помимо Калви в этом деле фигурируют еще пять человек.

В апреле суд перевел главу Baring Vostok под домашний арест. Остальные фигуранты дела — его партнеры — остались в СИЗО.

Сам Калви свою вину в конфликте отрицает. Производство против него он связывает с акционерным конфликтом в банке «Восточный». Акционеров этой кредитной организации, по словам инвестора, руководство Baring Vostok еще в 2018 году заподозрило в сомнительных сделках, которые совпали по времени со слиянием «Восточного» и Юниаструм Банка.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Джон Хантсман, ПМЭФ
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