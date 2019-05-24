Посол США определился с решением бойкотировать ПМЭФ

На Петербургский международный экономический форум Джон Хантсман в этом году не приедет. Бойкотировать его, по словам представителя дипмиссии, он решил в связи с нахождением под домашним арестом инвестора Майкла Калви

Джон Хантсман (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Американский посол в России Джон Хантсман не будет присутствовать в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщила представитель дипмиссии США в России Андреа Калан.

Посол, напомнила собеседница агентства, уже «много раз говорил, [что] для него трудно было бы принимать участие [в форуме] в то время как американский инвестор [глава инвестфонда Baring Vostok] Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору».

Теперь, когда Калви был переведен под домашний арест, его пребывание там, а также продолжающееся расследование против него «подрывают попытки создать стабильность, необходимую для привлечения инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия», объяснила Калан.

О том, что из-за ареста и следственных действий против Калви бойкотировать ПМЭФ-2019 планируют американские чиновники и предприниматели, ранее со ссылкой на источники сообщала газета Financial Times.