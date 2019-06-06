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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Минэнерго проведет оценку ущерба от загрязнения «Дружбы» в течение лета

Консолидированная подготовка ущерба и размера компенсаций от загрязнения трубопровода «Дружба» будет подготовлена в течение лета, ожидает Минэнерго. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума заявил глава ведомства Александр Новак, передает корреспондент РБК.

По словам министра, ведомство подготовило изменения в нормативную базу, направленные на ужесточение контроля за поступлением нефти в трубопроводы. Он отметил, что это касается разных ведомств, а не только Минэнерго.

Как сообщил глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, компания пока не оценивала потери от инцидента. «Но я думаю, они будут незначительные», — добавил он.

3 июня замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что все участники переговоров по ситуации вокруг поставок загрязненной нефти договорились о том, как будут рассчитываться компенсации. Москва согласилась компенсировать «определенного уровня издержки», но, по словам источника РБК, речи о «сотнях миллионов долларов» не было.

Экономика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

О том, что качество поступающей из России по «Дружбе» нефти ухудшилось, в середине апреля сообщил белорусский «Белнефтехим». Как отметили в компании, показатели хлорорганических соединений в сырье превышали предельные значения в десятки раз. Из-за загрязнения поставки по нефтепроводу были приостановлены в Белоруссию, Германию, Польшу и на Украину. В России по факту загрязнения нефти завели уголовное дело. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в ущербе на «сотни миллионов» от «грязной» нефти.

Теги: «Дружба», ПМЭФ, Александ Новак, Вагит Алекперов
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