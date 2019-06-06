Минэнерго проведет оценку ущерба от загрязнения «Дружбы» в течение лета

Консолидированная подготовка ущерба и размера компенсаций от загрязнения трубопровода «Дружба» будет подготовлена в течение лета, ожидает Минэнерго. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума заявил глава ведомства Александр Новак, передает корреспондент РБК.

По словам министра, ведомство подготовило изменения в нормативную базу, направленные на ужесточение контроля за поступлением нефти в трубопроводы. Он отметил, что это касается разных ведомств, а не только Минэнерго.

Как сообщил глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, компания пока не оценивала потери от инцидента. «Но я думаю, они будут незначительные», — добавил он.

3 июня замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что все участники переговоров по ситуации вокруг поставок загрязненной нефти договорились о том, как будут рассчитываться компенсации. Москва согласилась компенсировать «определенного уровня издержки», но, по словам источника РБК, речи о «сотнях миллионов долларов» не было.