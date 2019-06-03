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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
Российские и иностранные нефтяные компании согласовали алгоритм компенсаций за грязную нефть, «определенного уровня издержки» Москва компенсирует. Но речи о «сотнях миллионов долларов» не идет, сообщили источники РБК
Павел Сорокин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин, передает ТАСС.

«Процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами», — сказал он. Однако «конкретные суммы [компенсаций] сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано», добавил Сорокин.

Замглавы Минэнерго отметил, что в переговорах участвовали «Транснефть», операторы участников «Дружбы» в других странах, крупные российские нефтяные компании, в частности «Роснефть», а также европейские получатели, такие как польская Orlen и французская Total. Все они подписали по итогам прошедших переговоров протокол.

Как следует из проекта протокола по итогам совещания в Москве (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил близкий к участникам совещания собеседник), Москва сможет покрыть «определенного уровня издержки» в рамках заключенных договоров с поставщиками по транспортировке нефти на 2019 год.

Собеседник РБК, близкий к участникам совещания, сообщил, что речь идет о компенсации реальных издержек без учета упущенной выгоды от изменения цен на нефть или нефтепродукты в период от обнаружения превышения хлорорганики в нефти до ее окончательного очищения. Сумм издержек в протоколе не приведено, их еще предстоит рассчитать, указывает собеседник РБК. По его оценкам, процесс может занять несколько месяцев.

«Речь не идет о сотнях миллионов долларов потерь со стороны одного из контрагентов, каждую цифру придется обосновать», — указывает близкий к участникам совещания собеседник РБК.

Договоренности, достигнутые 23 мая в Варшаве, о реализации дорожной карты по вытеснению грязной нефти из «Дружбы» и начале приема нефти по ГОСТу будут выполнены в срок. С 10 июня чистая нефть появится в «Дружбе» при условии наличия подтверждения ее приема от покупателей. Покупатели пообещали максимально сократить сроки определения размера компенсаций и их документального подтверждения в целях последующего направления официальных требований грузоотправителям, указано в документе.

Представитель «Транснефти» от комментариев отказался.

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В середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что к ней на участок магистрального трубопровода «Дружба» поступает из России экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — были вынуждены снизить загрузку своих мощностей, в связи с чем понесли убытки.

В результате были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в Белоруссию, на Украину, в Германию, Польшу. По факту загрязнения нефти в России было возбуждено уголовное дело.

Авторы: Анна Трунина, Людмила Подобедова
Теги: Минэнерго, «Дружба», газопровод, поставки нефти
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