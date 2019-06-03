Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Российские и иностранные нефтяные компании согласовали алгоритм компенсаций за грязную нефть, «определенного уровня издержки» Москва компенсирует. Но речи о «сотнях миллионов долларов» не идет, сообщили источники РБК

Павел Сорокин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин, передает ТАСС.

«Процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами», — сказал он. Однако «конкретные суммы [компенсаций] сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано», добавил Сорокин.

Замглавы Минэнерго отметил, что в переговорах участвовали «Транснефть», операторы участников «Дружбы» в других странах, крупные российские нефтяные компании, в частности «Роснефть», а также европейские получатели, такие как польская Orlen и французская Total. Все они подписали по итогам прошедших переговоров протокол.

Как следует из проекта протокола по итогам совещания в Москве (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил близкий к участникам совещания собеседник), Москва сможет покрыть «определенного уровня издержки» в рамках заключенных договоров с поставщиками по транспортировке нефти на 2019 год.

Собеседник РБК, близкий к участникам совещания, сообщил, что речь идет о компенсации реальных издержек без учета упущенной выгоды от изменения цен на нефть или нефтепродукты в период от обнаружения превышения хлорорганики в нефти до ее окончательного очищения. Сумм издержек в протоколе не приведено, их еще предстоит рассчитать, указывает собеседник РБК. По его оценкам, процесс может занять несколько месяцев.