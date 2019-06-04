Зеленский обсудил с генсеком НАТО выдачу российских паспортов в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,06 -0,28 EUR Бирж. 73,28 -0,19 Brent 61,86 +0,13% USD Нал. 65,68 64,20 EUR Нал. 73,82 72,11 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1264 +0,0022 BTC/USD Бирж. 7 704,00 -426,19 IMOEX 2 706,29 -0,87% RTSI 1 307,55 -0,58% DJIA 25 277,17 +1,84% Nasdaq 7 498,86 +2,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
AMD $30 (+2,56%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+38,08%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+28,38%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
AMD $30 (+2,56%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+38,08%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+28,38%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 12:37
Зеленский обсудил с генсеком НАТО выдачу российских паспортов в Донбассе Политика, 20:59 «Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе» Бизнес, 20:57 «Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов Спорт, 20:45 «Торпедо» объявило о назначении Игнашевича на пост главного тренера Спорт, 20:36 Федерер и Надаль сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 20:35 Столтенберг на встрече с Зеленским анонсировал учения в Черном море Политика, 20:30 Будущее торговли: чем удобны маркетплейсы для бизнеса РБК и ВТБ, 20:30 В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми Общество, 20:21 Появились кадры задержания в Косово российского сотрудника миссии ООН Политика, 20:09 США ужесточили правила поездок на Кубу Политика, 20:04 В работе Росреестра произошел очередной сбой Бизнес, 20:02 Ошибочно названный убийцей спецназовца армянин подаст иск о клевете Общество, 19:57 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 19:50 Зеленский в НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией Политика, 19:45
Политика ,  
0 
Зеленский обсудил с генсеком НАТО выдачу российских паспортов в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. Трансляция совместного выступления Столтенберга и Зеленского велась на сайте НАТО.

«Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России предоставить российские паспорта украинским гражданам», — сказал он.

По словам генсека, подобные действия Москвы являются примером того, как российские власти пытаются дестабилизировать обстановку на востоке Украины.

Политика
В Раду внесли закон о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил порядок получения паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и подписал соответствующий указ в гуманитарных целях. При этом украинские власти осудили подобные действия и признали российские паспорта у жителей Донбасса незаконными.

3 июня российское Министерство внутренних дел сообщило, что с момента подписания вышеупомянутого указа было принято несколько тысяч заявлений от жителей Донбасса, в которых они изъявили желание получить паспорт России.

Теги: Донбасс, российский паспорт, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
Экономика инноваций: Как идеи превращаются в успешные продукты Все материалы
Материалы по теме
Савченко заявила о «проигранном бое» за Донбасс из-за паспортов России
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Политика
Киев пообещал «несколько сюрпризов» Москве за паспорта жителям Донбасса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter