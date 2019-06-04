Зеленский обсудил с генсеком НАТО выдачу российских паспортов в Донбассе

Зеленский обсудил с генсеком НАТО выдачу российских паспортов в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. Трансляция совместного выступления Столтенберга и Зеленского велась на сайте НАТО.

«Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России предоставить российские паспорта украинским гражданам», — сказал он.

По словам генсека, подобные действия Москвы являются примером того, как российские власти пытаются дестабилизировать обстановку на востоке Украины.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил порядок получения паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и подписал соответствующий указ в гуманитарных целях. При этом украинские власти осудили подобные действия и признали российские паспорта у жителей Донбасса незаконными.