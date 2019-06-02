Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,71 65,07 EUR Нал. 73,43 72,74 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 730,80 +185,80 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
Савченко заявила о «проигранном бое» за Донбасс из-за паспортов России Политика, 13:45 В Сети появилось видео аварии с круизным лайнером и теплоходом в Венеции Общество, 13:38 Нетаньяху заявил о личном приказе ударить по Сирии Политика, 13:13 Власти с понедельника начнут выплаты госпитализированным в Дзержинске Общество, 12:54 10 честных ответов на вопросы о геотаргетинге РБК и МегаФон, 12:48 В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар Общество, 12:47 В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход Общество, 12:39 Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020 Спорт, 12:35 В ОмГУ назвали дату и место прощания и похорон экс-генпрокурора Казанника Общество, 12:32 СК начал проверку после падения смесителя на девочку в Нижнем Тагиле Общество, 12:21 Познер попал в базу данных «Миротворца» Политика, 12:08 Неймар связал обвинения в изнасиловании с попыткой вымогательства Спорт, 11:50 Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из ЕС £39 млрд Политика, 11:43 Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Общество, 11:36
Политика ,  
0 
Савченко заявила о «проигранном бое» за Донбасс из-за паспортов России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина «проиграла бой» за Донбасс после решения России выдавать жителям самопровозглашенных республик паспорта. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

«Я вижу ситуацию с выдачей паспортов Российской Федерации проигранным Украиной тактичным боем. Украина проиграла», — сказала она.

По ее словам, отказ ЛНР и ДНР от гривны в пользу рубля также стало проигрышем Киева, так как это стало возможностью вывести из региона украинскую валюту.

Политика
Киев пообещал «несколько сюрпризов» Москве за паспорта жителям Донбасса

Она отметила, что Украина должна была бы сделать все возможное, чтобы жители Донбасса получали украинские паспорта без проблем, а также для того, чтобы в регионе была украинская гривна и банки не закрывались.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Правительство Украины признало эти паспорта незаконными.

Теги: Надежда Савченко, Украина, Донбасс, российский паспорт
Материалы по теме
Киев пообещал «несколько сюрпризов» Москве за паспорта жителям Донбасса
Политика
В ЕС прокомментировали возможность санкций из-за паспортов для ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter