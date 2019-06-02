Савченко заявила о «проигранном бое» за Донбасс из-за паспортов России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина «проиграла бой» за Донбасс после решения России выдавать жителям самопровозглашенных республик паспорта. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

«Я вижу ситуацию с выдачей паспортов Российской Федерации проигранным Украиной тактичным боем. Украина проиграла», — сказала она.

По ее словам, отказ ЛНР и ДНР от гривны в пользу рубля также стало проигрышем Киева, так как это стало возможностью вывести из региона украинскую валюту.

Она отметила, что Украина должна была бы сделать все возможное, чтобы жители Донбасса получали украинские паспорта без проблем, а также для того, чтобы в регионе была украинская гривна и банки не закрывались.