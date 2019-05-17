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Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Получить российский паспорт могут жители ЛНР, оформившие перед этим паспорт республики. По данным самопровозглашенных республик Донбасса, в день оформляется по 500 российских документов
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.

По словам Пасечника, очередь на получение паспорта республики, без которого нельзя получить российский документ, расписана на месяц вперед. В день выдается по 500 российских паспортов, сказал Пасечник, отметив, что больше 500 иммиграционная служба просто не может обработать.

Точное количество заявлений на получение российского паспорта глава ЛНР назвать затруднился, но заявил, что решение президента России «вдохнуло новую жизнь в жителей республики». По словам Пасечника, сейчас идет работа по более качественной организации процесса выдачи паспортов РФ.

В ЛНР начали принимать заявки на получение российского паспорта 6 мая. Тогда местные власти сообщали, что оформить документ можно будет за три месяца. Заявки переправляют для оформления в Ростовскую область.

В свою очередь, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР также наблюдается повышенный интерес к получению российских паспортов. По его информации, на данный момент выдано около 300 тыс. паспортов ДНР, необходимых для получения российского документа.

«Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики. Естественно, повторный ажиотаж распространяется и на паспорта ДНР», — сказал Пушилин.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что Москва не намерена создавать проблемы для Киева, но вопрос носит гуманитарный характер, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Авторы: Владимир Дергачев, Маргарита Девяткина
Теги: ДНР и ЛНР
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