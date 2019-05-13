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Украинский кризис ,  
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Киев пообещал «несколько сюрпризов» Москве за паспорта жителям Донбасса
Глава украинского МИДа не раскрыл, на какие именно ответные меры пойдет Киев, однако уточнил, что они будут связаны с «применением практических технических вещей в биометрике», а также с предстоящей в стране переписью населения
Павел Климкин (Фото: Zuma / TASS)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит для России сюрпризы в ответ на выдачу паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил в Брюсселе на мероприятии, приуроченном к десятилетию «Восточного партнерства», передает УНИАН.

«На самом деле будет несколько сюрпризов. Я не буду их объявлять. <...> Есть идеи, связанные с применением практических технических вещей в биометрике. Есть идеи, связанные с предстоящей переписью. То есть очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем», — сказал глава украинского ведомства.

Он отметил, что часть мер, связанных с ответом Москве на указ Владимира Путина об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям Донбасса, будет проводиться на уровне спецслужб и в связи с этим засекречена.

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Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Указ российского президента Климкин назвал «угрозой не только странам, которые граничат с сегодняшней Россией», а «всему Европейскому союзу». Министр также выдвинул Брюсселю ультиматум, заявив об отказе от соблюдения минских договоренностей в случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкций с России.

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В ЕС прокомментировали возможность санкций из-за паспортов для ДНР

Указ, о котором идет речь, Путин подписал в конце апреля. Российский лидер заметил, что упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР является вопросом гуманитарного характера. Киев счел действия Москвы незаконными. Согласно официальной статистике, численность населения ДНР и ЛНР составляет 3,7 млн человек.

Автор: Анна Трунина
Теги: ДНР и ЛНР, Донбасс, Украина, Павел Климкин, Брюссель, российский паспорт
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