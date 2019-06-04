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Политика ,  
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Представитель Зеленского заявила о подготовке «стратегии возврата Крыма»

Президент Владимир Зеленский во время своего первого зарубежного визита в Брюссель обсудит с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО стратегию «возвращения Крыма», которая сейчас разрабатывается в Киеве. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «1+1» заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — пояснила Мендель. Она отметила, что администрация Зеленского «хочет быть прозрачной», однако не будет раскрывать детали до принятия окончательного решения.

Как стало известно в конце мая, Зеленский приедет в Брюссель 4-5 июня. «1+1» уточняет, что у главы государства в том числе запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, июле президент вновь посетит город в рамках саммита Украина — ЕС.

Теги: Крым, Украина, Владимир Зеленский
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