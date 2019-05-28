Зеленский совершит первый визит в качестве президента в Брюссель

Зеленский совершит первый визит в качестве президента в Брюссель

Владимир Зеленский совершит первый официальный визит в качестве президента Украины в Брюссель, пишет «Европейская правда» со ссылкой на осведомленные источники. Эту информацию подтвердил директор внешнеполитической службы Евросоюза по вопросам стран Европы Томас Майр-Гартинг.

По данным издания, Зеленский планирует посетить Брюссель на следующей неделе. По словам источников, визит состоится 5 июня.

«В июне мы также ожидаем президента в Брюсселе», — заявил Майр-Гартинг на встрече с журналистами в Киеве. При этом точную дату визита Зеленского он не назвал.

Кроме того, он сообщил, что Зеленский приедет в Брюссель в июле на саммит Украина-ЕС. «Я надеюсь, что стороны скоро согласуют даты и программы визита», — добавил Майр-Гартинг.