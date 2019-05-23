Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией. Об этом он сказал журналистам телеканала «Громадське» перед началом своего выступления на форуме интернет-предпринимателей iForum-2019.

Глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил 22 мая, что Зеленский предложил провести референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Россией.

В Кремле на это ответили, что проводить референдум или нет, внутреннее дело Украины, однако Москва ожидает от Киева конкретных действий в сторону выполнения минских договоренностей и нормализации двусторонних отношений с Россией. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что пока шагов в этом направлении со стороны Украины нет.

После инаугурации Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, а также пообещал вернуть Украине Крым. Во время предвыборной кампании он говорил, что нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после «деоккупации» Крыма и Донбасса, за которой должна последовать выплата Москвой компенсации.