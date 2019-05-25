Назначенный Зеленским глава Генштаба назвал Крым «плохим остатком» СССР

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским главой Генштаба ВСУ, в интервью УНИАН высказал свое мнение о Крыме.

По его словам, Россия собиралась присоединить полуостров с момента независимости Украины. «Вопрос возникает, кто и что делал с тех пор, чтобы этого не допустить», — сказал Хомчак.

Военный пояснил, что бывал в Крыму «раза три», и в последний раз — в 2010 году, когда взял путевки в военный санаторий в Алупке. «Был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором <...> Я не понимал, где я нахожусь», — заключил Хомчак.

Зеленский назначил Хомчака на пост главы Генштаба 21 мая. До этого он занимал пост первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.