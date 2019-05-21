Глава администрации Зеленского предложил референдум о диалоге с Россией

Вопрос о достижении мирных договоренностей с Москвой должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем украинским народом, заявил Андрей Богдан

Андрей Богдан (Фото: РИА Новости)

Вступивший накануне в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом заявил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — уточнил он.

«[Принятие] закона о референдуме — это однозначно [необходимо], но основное направление нашей деятельности — это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии России. Договоренности об этом должны быть достигнуты обществом», — добавил Богдан.

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