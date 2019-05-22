Кремль назвал делом Украины вопрос о референдуме по отношениям с Россией

Кремль назвал делом Украины вопрос о референдуме по отношениям с Россией

Москва будет ожидать конкретных действий от Киева после заявления администрации украинского президента Владимира Зеленского о намерении провести референдум о диалоге с Россией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это внутреннее дело Украины, безусловно», — подчеркнул Песков, добавив, что Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения минских договоренностей и нормализации двусторонних отношений с Россией.

Тем не менее пресс-секретарь уточнил, что пока Москва не видит шагов в данном направлении. Главное, чтобы от идеи, которая кому-то может показаться симпатичной, был толк, отметил Песков.

На вопрос, готова ли Россия к мирным переговорам, он сказал, что речь идет о гражданской войне внутри Украины и что между странами нет вооруженных конфликтов, поэтому в Кремле ожидают пояснения по теме референдума.