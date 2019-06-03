Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе по производству взрывчатки «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, 18 из них госпитализировали. Об этом ТАСС рассказал замглавы МЧС Виктор Яцуненко.

Несколько взрывов на заводе «Кристалл» в Нижегородской области прогремели 1 июня. Ранее сообщалось о 85 пострадавших — 39 работниках завода и 46 горожанах. Нижегородский губернатор Глеб Никитин обещал компенсации госпитализированным.

Как сообщали местные власти, авария произошла в цехе полимеров. Разрушены пять зданий — три складских помещения и два производственных на общей площади 800 кв. м. Позже на заводе случился пожар, его удалось потушить.