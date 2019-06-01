Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85

Минздрав уточнил число пострадавших после взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске. По последним данным, в их числе уже 85 человек, 16 из них находятся в больницах

Фото: Равиль Мустафин / ТАСС

В результате взрывах, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минзрава за медицинской помощью обратились 85 человек. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава.

Среди пострадавших 39 работников завода, еще 46 человек — жители города. Шестнадцать пострадавших госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние остальных пятнадцати оценивается как средней тяжести. 69 пострадавших получили амбулаторную помощь, уточнили в Минздраве.

Взрывы на заводе «Кристалл» произошли днем в субботу, 1 июня. По данным властей города, ЧП произошло в цехе полимеров. В результате взрывов разрушены пять зданий — три складских помещения и два производственных на общей площади 800 м. кв. После взрывов начался пожар, его удалось потушить, уточнили в региональном управлении МЧС.