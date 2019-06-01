Взрывы в Дзержинске произошли на заводе по производству тротила

Взрывы в Дзержинске произошли на заводе по производству тротила

В городе Дзержинске Нижегородской области несколько взрывов прогремели в цехе завода по производству взрывчатки. В результате инцидента есть пострадавшие

Фото: s_prolif / VK

Источники агентства ТАСС в экстренных службах сообщили, что взрывы прогремели в субботу днем в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске. После этого начался пожар.

Информацию о том, что взрыв произошел на их предприятии, РБК подтвердили и в ГосНИИ «Кристалл».

Агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на свои источники, что причиной трех взрывов стало нарушение технологического процесса. При этом собеседники агентства не исключили повторных взрывов.

Сообщается, что в результате пострадали не менее четырех человек. Сам цех разрушен на площади около 100 квадратных метров. Не исключено, что под завалами могут еще находиться люди.