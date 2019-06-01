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Взрывы в Дзержинске произошли на заводе по производству тротила
В городе Дзержинске Нижегородской области несколько взрывов прогремели в цехе завода по производству взрывчатки. В результате инцидента есть пострадавшие
Фото: s_prolif / VK

Источники агентства ТАСС в экстренных службах сообщили, что взрывы прогремели в субботу днем в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске. После этого начался пожар.

Информацию о том, что взрыв произошел на их предприятии, РБК подтвердили и в  ГосНИИ «Кристалл».

Агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на свои источники, что причиной трех взрывов стало нарушение технологического процесса. При этом собеседники агентства не исключили повторных взрывов.

Фотогалерея 
Взрыв на заводе по производству тротила в Дзержинске. Фоторепортаж

Сообщается, что в результате пострадали не менее четырех человек. Сам цех разрушен на площади около 100 квадратных метров. Не исключено, что под завалами могут еще находиться люди.

В связи со случившимся в Дзержинске губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать оперативный штаб, сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства. На место происшествия выехали заместитель главы региона Дмитрий Краснов, руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

Между тем местные жители в социальных сетях рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что в окрестных домах выбило стекла.

Созданный в 1953 году НИИ «Кристалл» занимается разработкой и созданием взрывчатых веществ.

Авторы: Артем Филипенок, Роман Кирьянов
Теги: Дзержинск
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