Госпитализированным после взрывов жителям Дзержинска выплатят по 150 тыс.

Госпитализированным после взрывов жителям Дзержинска выплатят по 150 тыс.

Жителям Дзержинска, госпитализированным после взрывов на оборонном предприятии в городе, выплатят компенсации в размере 150 тыс. руб. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин, передает «РИА Новости».

По его словам, по 100 тыс. руб. материальной помощи будет выделено из областного бюджета, еще по 50 — из бюджета Дзержинска.

Ранее Никитин сообщил, что за медицинской помощью после взрывов обратились 84 человека, из них 16 были госпитализированы.

Взрывы на заводе ГосНИИ «Кристалл» произошли днем 1 июня. По данным следствия, ЧП носит техногенный характер. СК возбудил дело по статье о нарушениях требований безопасности производственных объектов.