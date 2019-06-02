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Госпитализированным после взрывов жителям Дзержинска выплатят по 150 тыс.

Жителям Дзержинска, госпитализированным после взрывов на оборонном предприятии в городе, выплатят компенсации в размере 150 тыс. руб. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин, передает «РИА Новости».

По его словам, по 100 тыс. руб. материальной помощи будет выделено из областного бюджета, еще по 50 — из бюджета Дзержинска.

Ранее Никитин сообщил, что за медицинской помощью после взрывов обратились 84 человека, из них 16 были госпитализированы.

Общество
Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

Взрывы на заводе ГосНИИ «Кристалл» произошли днем 1 июня. По данным следствия, ЧП носит техногенный характер. СК возбудил дело по статье о нарушениях требований безопасности производственных объектов.

Фотогалерея 
Взрыв на заводе по производству тротила в Дзержинске. Фоторепортаж

В результате пострадали сотрудники завода и местные жители. Взрыв разрушил пять зданий завода, кроме того, было повреждено около 180 многоквартирных домов и несколько десятков учреждений социальной сферы. В городе ввели режим ЧС.
 

Теги: Глеб Никитин, Дзержинск, выплаты
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