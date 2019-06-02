Власти с понедельника начнут выплаты госпитализированным в Дзержинске

Материальная помощь пострадавшим от взрывов в Дзержинске, находящимся на лечении в стационарах, будет выделяться с понедельника, 3 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

«С понедельника людям, кто находится на лечении в стационарах, начнут выделять материальную помощь. Из бюджета региона будет направлено по 100 тыс. руб., из муниципального бюджета — по 50 тыс. руб.», — сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщали, что в результате серии взрывов за медицинской помощью обратились 89 человек. При этом в стационарах находятся 16 жителей, среди которых один в тяжелом состоянии, а еще 15 — в состоянии средней степени тяжести.

Взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошли накануне, 1 июня. В результате повреждения получили 180 жилых домов, около 70 детских садов и 31 школа. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.