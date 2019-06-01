Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске. Главное

Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске. Главное

На заводе по производству тротила в Дзержинске в субботу, 1 июня, произошло несколько взрывов. Пострадали 38 человек — жители близлежащих домов. Взрывом выбило окна в радиусе 3 км. Главное о последствиях ЧП — в материале РБК

Фото: Елена Сорокина / ТАСС

В субботу, 1 июня, на территории завода «Кристалл» в городе Дзержинске в Нижегородской области прогремело несколько взрывов.

Взрыв произошел в цехе, который занимается производством тротила.

Взрывами выбило окна в 200 домах в радиусе 3 км.

При взрыве пострадали более 38 человек. В основном это жители близлежащих домов.

Очевидцы рассказывали РБК, что из-за взрывной волны в километре от места взрыва была разрушена стена магазина. В здании рядом с местом взрыва снесло навесной потолок и перевернуло мебель. Звук взрыва и грохот жители слышали за 20 км от города.

На видео, снятом с коптера, видно, как над территорией завода поднимались клубы черного дыма.

После взрыва возник пожар на площади в 100 кв. м, был разрушен один из цехов завода. В тушении пожара были заняты более 300 пожарных и 50 единиц техники. На заводе создали оперативный штаб, а на место происшествия приехал замглавы области Дмитрий Краснов.

Причинами взрыва стало нарушение технологических процессов на заводе. ЧП носит техногенный характер, уточнили в Следственном комитете региона.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

В городе был объявлен режим ЧС, однако власти не стали эвакуировать жителей, указав, что опасности новых взрывов нет.