Общество , 16:20
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Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске. Главное
На заводе по производству тротила в Дзержинске в субботу, 1 июня, произошло несколько взрывов. Пострадали 38 человек — жители близлежащих домов. Взрывом выбило окна в радиусе 3 км. Главное о последствиях ЧП — в материале РБК
- В субботу, 1 июня, на территории завода «Кристалл» в городе Дзержинске в Нижегородской области прогремело несколько взрывов.
- Взрыв произошел в цехе, который занимается производством тротила.
- Взрывами выбило окна в 200 домах в радиусе 3 км.
- При взрыве пострадали более 38 человек. В основном это жители близлежащих домов.
- Очевидцы рассказывали РБК, что из-за взрывной волны в километре от места взрыва была разрушена стена магазина. В здании рядом с местом взрыва снесло навесной потолок и перевернуло мебель. Звук взрыва и грохот жители слышали за 20 км от города.
- На видео, снятом с коптера, видно, как над территорией завода поднимались клубы черного дыма.
- После взрыва возник пожар на площади в 100 кв. м, был разрушен один из цехов завода. В тушении пожара были заняты более 300 пожарных и 50 единиц техники. На заводе создали оперативный штаб, а на место происшествия приехал замглавы области Дмитрий Краснов.
- Причинами взрыва стало нарушение технологических процессов на заводе. ЧП носит техногенный характер, уточнили в Следственном комитете региона.
- По факту взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
- В городе был объявлен режим ЧС, однако власти не стали эвакуировать жителей, указав, что опасности новых взрывов нет.
- Завод «Кристалл» создан в 1953 году. Официальное название — АО «ГосНИИ «Кристалл». Институт занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ и снаряжения снарядов для военных и промышленности. Входит в госкорпорацию «Ростех».
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