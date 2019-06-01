Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов

В результате взрывов и последовавшего за ними пожара пострадали 79 человек, оказались разрушены пять зданий на территории завода

Фото: Равиль Мустафин / ТАСС

Гендиректора ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где произошли взрывы, накануне отстранили от работы из-за постоянного нарушения норм безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор — за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности», — сказали в пресс-службе. Там также указали, что его отстранили по итогам работы комиссии, расследовавшей апрельское ЧП на предприятии.

Взрывы на заводе в Дзержинске произошли днем 1 июня, в результате пострадали 79 человек — местные жители и сотрудники предприятия. Из-за взрывов были разрушены пять зданий на территории завода, выбило окна в радиусе 3 км. Кроме того, были повреждены около 180 жилых домов.

По факту произошедшего завели дело о нарушении требований безопасности производственных объектов. По данным СК, взрывы имели техногенный характер.