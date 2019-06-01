Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,82 65,02 EUR Нал. 73,41 72,67 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 533,10 -0,30 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района Общество, 20:15 В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов Общество, 20:00 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:55 Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций Спорт, 19:53 Более 286 млн рублей компенсаций выплатили по катастрофе SSJ-100 Общество, 19:45 Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы Спорт, 19:36 Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов Общество, 19:35 Полиция задержала мать оставленных в подмосковном хостеле детей Общество, 19:21 Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече Политика, 19:02 Ространснадзор обещал проверить РЖД после ЧП с поездом в Забайкалье Общество, 18:38 Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 79 человек Общество, 18:23 Новак Джокович выиграл 24-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» Спорт, 18:20 Появилось видео задержания экс-губернатора Ивановской области Общество, 18:16 Взрыв разрушил пять зданий на заводе «Кристалл» в Дзержинске Общество, 18:07
Общество ,  
0 
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов
В результате взрывов и последовавшего за ними пожара пострадали 79 человек, оказались разрушены пять зданий на территории завода
Фото: Равиль Мустафин / ТАСС

Гендиректора ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где произошли взрывы, накануне отстранили от работы из-за постоянного нарушения норм безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор — за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности», — сказали в пресс-службе. Там также указали, что его отстранили по итогам работы комиссии, расследовавшей апрельское ЧП на предприятии.

Фотогалерея 
Взрыв на заводе по производству тротила в Дзержинске. Фоторепортаж

Взрывы на заводе в Дзержинске произошли днем 1 июня, в результате пострадали 79 человек — местные жители и сотрудники предприятия. Из-за взрывов были разрушены пять зданий на территории завода, выбило окна в радиусе 3 км. Кроме того, были повреждены около 180 жилых домов. 

По факту произошедшего завели дело о нарушении требований безопасности производственных объектов. По данным СК, взрывы имели техногенный характер. 

В начале апреля в цехе ГосНИИ «Кристал» также произошел взрыв. В результате начался пожар на площади 5 кв м. и загорелась сухая трава рядом со зданием на площади 150 кв. м. Возгорание произошло при разгрузке материалов. В результате ЧП никто не пострадал, было разрушено одноэтажное здание цеха.

Автор: Юлия Выродова
Теги: взрыв, Нижегородская область, увольнение, Безопасность
Материалы по теме
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 79 человек
Общество
Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске выбил стекла в радиусе 3 км
Общество
Власти отказались эвакуировать жителей Дзержинска после взрыва
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter