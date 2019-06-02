Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своих страницах в соцсетях начало книги «Беседы с черным котом», посвященной инциденту в Солсбери, передает ТАСС. Первая глава размещена в Facebook и во «Вконтакте», действие в ней происходит 5 марта 2018 года.

Скрипаль рассказывает о себе и своей семье, и описывает события, которые предшествовали новости об отравлении экс-полковника и его дочери Юлии. Позднее она сообщает, что узнала о происшествии в Солсбери от друга семьи. После этого Скрипаль и ее муж начинают следить за информацией об инциденте в интернете. Она отмечает, что российское телевидение сообщило подробности о произошедшем только на следующий день, 6 марта.

Ранее племянница бывшего полковника ГРУ заявила ТАСС, что собирается завершить работу над книгой в феврале. Позднее она сообщила о возникших разногласиях с человеком, помогавшим в написании, и отметила, что завершит работу сама. По словам Скрипаль, публикации будут сопровождаться фотографиями из семейного альбома. Как часто она намерена выпускать главы, женщина не уточнила.

В прошлом году в интервью русской службе Би-би-си Виктория Скрипаль рассказала, что на следующий день после того, как узнала о произошедшем в Солсбери, она пыталась выяснить подробности в посольстве Великобритании и российском посольстве в Лондоне. По ее словам, через два часа после ее запроса британский премьер Тереза Мэй выступила с заявлением о том, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», который прежде разрабатывался в СССР.