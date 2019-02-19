Родственники Скрипаля заявили о просьбе признать его пропавшим без вести

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,76 -0,52 EUR Бирж. 74,58 -0,41 Brent 66,29 -0,38% USD Нал. 66,53 65,71 EUR Нал. 75,51 74,58 USD ЦБ 66,20 -0,04 EUR ЦБ 74,82 -0,09 EUR/USD 1,1342 0,0031 BTC/USD Бирж. 3 999,00 22,00 IMOEX 2 458,55 -0,56% RTSI 1 173,64 -0,29% DJIA 25 888,83 —% Nasdaq 7 486,15 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 66,2 (-0,04) Quote, 19 фев, 13:48
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (-0,09) Quote, 19 фев, 13:48
Порошенко внес в Раду законопроект о допуске зарубежных войск на Украину Политика, 00:56 В Петербурге 11 школьников попали в больницу после проверки на туберкулез Общество, 00:30 Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии Политика, 00:12 Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России Политика, 00:01 Объем дотаций регионам впервые превысил 1 трлн руб. Экономика, 00:00 Правительство разместило секретный депозит на ₽200 млрд в Промсвязьбанке Экономика, 00:00 Родственники Скрипаля заявили о просьбе признать его пропавшим без вести Общество, 19 фев, 23:59 Bloomberg узнал об условии США для прекращения торговой войны с Китаем Экономика, 19 фев, 23:45 YouTube решил смягчить систему наказания пользователей за нарушения Технологии и медиа, 19 фев, 23:31 СК проверит сообщения о поданном в курганской школе супе с субпродуктами Общество, 19 фев, 23:24 Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Бавария». Онлайн Спорт, 19 фев, 23:00 Власти допустили ввод налога на самозанятых по всей стране в 2020 году Экономика, 19 фев, 22:36 Саратовский банк сообщил о выемке документов сотрудниками ФСБ Общество, 19 фев, 22:28 Штаты против Трампа: почему введение ЧП оказалось оспорено в суде Политика, 19 фев, 22:15
Отравление Скрипалей ,  
0 
Родственники Скрипаля заявили о просьбе признать его пропавшим без вести

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в марте прошлого года в Англии, обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию, также пострадавшую в результате отравления, пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщила племянница бывшего российского разведчика Виктория Скрипаль.

«По почте отправлены заявления от имени [матери Скрипаля] Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [в Москве]», — заявила она.

Политика
Захарова сочла статью Times о здоровье Скрипаля «управляемой утечкой»

В конце января Виктория Скрипаль заявила о намерениях обратиться в полицию с требованием признать Юлию Скрипаль без вести пропавшей. Она пояснила, что не знает, где находится дочь экс-полковника и отметила, что в последний раз «слышала голос» двоюродной сестры почти полгода назад.

«Юлия — гражданка РФ, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступ», — заявила Виктория.

Политика
СМИ узнали о появлении в «деле Скрипалей» двух новых подозреваемых

Юлия Скрипаль и ее отец были обнаружены без сознания на одной из городских скамеек в британском городе Солсбери, где в последние годы проживал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Власти Великобритании заявили, что против Скрипалей был использован нервно-паралитический токсин «Новичок», и возложили ответственность за отравление на Россию. Российские власти все обвинения в свой адрес отрицают.

Теги: Сергей Скрипаль, пропавшие без вести
Материалы по теме
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
Политика
Посольство сочло вбросом информацию о третьем отравителе Скрипалей
Политика
Племянница Скрипаля потребует признать его дочь без вести пропавшей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter