Родственники Скрипаля заявили о просьбе признать его пропавшим без вести

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в марте прошлого года в Англии, обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию, также пострадавшую в результате отравления, пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщила племянница бывшего российского разведчика Виктория Скрипаль.

«По почте отправлены заявления от имени [матери Скрипаля] Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [в Москве]», — заявила она.

В конце января Виктория Скрипаль заявила о намерениях обратиться в полицию с требованием признать Юлию Скрипаль без вести пропавшей. Она пояснила, что не знает, где находится дочь экс-полковника и отметила, что в последний раз «слышала голос» двоюродной сестры почти полгода назад.

«Юлия — гражданка РФ, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступ», — заявила Виктория.