Посольство России задало десятки вопросов британцам по «делу Скрипаля»

К годовщине событий в Солсбери, где в больницу после отравления попали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, российское посольство опубликовало доклад «Вопросы без ответов», в котором описывается точка зрения Москвы на случившееся

Вход в посольство России в Лондоне (Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости)

В докладе, который опубликовала российская дипмиссия в Лондоне, указывается, что инцидент в Солсбери привел отношения между Москвой и странами Запада на самую низшую точку, однако детали случившегося до сих пор остаются невыясненными, а правду о событиях марта 2018 года выяснить не удалось. При этом в посольстве выразили соболезнования в связи со смертью Дон Стерджесс, «которая стала невинной жертвой политических игр».

В первой части доклада приводится хронология событий в Солсбери. Посольство указывает на несогласованные места в полицейских докладах, ошибочные трактовки британских средств массовой информации. Дипломаты подчеркивают, что высылка российских представителей из разных стран Европы, а также обвинения со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не были подкреплены доказательствами, а Москве не позволили принять участие в расследовании.

В посольстве указывают, что запасы «Новичка», которыми якобы были отравлены Скрипали, были уничтожены в последние 25 лет и никакого приказа на убийство противников российского правительства не существовало. Перечисляются и многочисленные запросы к британским властям, которые остались без ответа.

В конце доклада посольство задает десятки вопросов, касающихся инцидента в Солсбери. Речь идет о методах лечении Скрипалей и их дальнейшей жизни после выписки из больницы. Неясным остается, как именно были они отравлены, какие страны участвовали в расследовании, в каких именно лабораториях изучались пробы отравляющего вещества.

Непонятна судьба домашних животных Скрипалей. Российское посольство не выяснило, были ли они также отравлены, почему в итоге были умерщвлены.