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Отравление Скрипалей ,  
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Посольство России задало десятки вопросов британцам по «делу Скрипаля»
К годовщине событий в Солсбери, где в больницу после отравления попали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, российское посольство опубликовало доклад «Вопросы без ответов», в котором описывается точка зрения Москвы на случившееся
Вход в посольство России в Лондоне (Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости)

В докладе, который опубликовала российская дипмиссия в Лондоне, указывается, что инцидент в Солсбери привел отношения между Москвой и странами Запада на самую низшую точку, однако детали случившегося до сих пор остаются невыясненными, а правду о событиях марта 2018 года выяснить не удалось. При этом в посольстве выразили соболезнования в связи со смертью Дон Стерджесс, «которая стала невинной жертвой политических игр».

В первой части доклада приводится хронология событий в Солсбери. Посольство указывает на несогласованные места в полицейских докладах, ошибочные трактовки британских средств массовой информации. Дипломаты подчеркивают, что высылка российских представителей из разных стран Европы, а также обвинения со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не были подкреплены доказательствами, а Москве не позволили принять участие в расследовании.

В посольстве указывают, что запасы «Новичка», которыми якобы были отравлены Скрипали, были уничтожены в последние 25 лет и никакого приказа на убийство противников российского правительства не существовало. Перечисляются и многочисленные запросы к британским властям, которые остались без ответа.

В конце доклада посольство задает десятки вопросов, касающихся инцидента в Солсбери. Речь идет о методах лечении Скрипалей и их дальнейшей жизни после выписки из больницы. Неясным остается, как именно были они отравлены, какие страны участвовали в расследовании, в каких именно лабораториях изучались пробы отравляющего вещества.

Непонятна судьба домашних животных Скрипалей. Российское посольство не выяснило, были ли они также отравлены, почему в итоге были умерщвлены.

Неясным остается и вопрос, почему в Великобританию не пустили родственницу отравленных Викторию Скрипаль.

На этой неделе Financial Times со ссылкой на доклад лондонского King’s College сообщила, что российские государственные СМИ опубликовали «138 противоречивых сообщений» об отравлении Скрипаля. В материале отмечается, что журналисты распространяли множество часто противоречащих друг другу сообщений, которые создали запутанную картину произошедшего в Солсбери. Как пишет издание, RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для «распространения семи различных теорий заговора о нападении».

Комментируя публикацию Financial Times о распространенных российскими СМИ версиях, посольство указало, что в сложившихся условиях «российские журналисты пытаются понять, что именно произошло в Солсбери год назад». «Так что появление неких 138 «версий» — это, как отметил Форин Офис в одной из своих нот, всего лишь проявление общественной дискуссии», — отметили в дипмиссии.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Скрипаль
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