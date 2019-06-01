В СК назвали подтверждающие вину экс-главы Раменского района данные

Помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина рассказала РБК о ходе расследования в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Его подозревают в убийстве женщины.

«На теле погибшей найдены потожировые и биологические следы Андрея Кулакова», — сказала она.

Кирюшина также подтвердила РБК, что Кулаков прошел проверку на полиграфе. Она добавила ТАСС, что проверка подтверждает его виновность.

О задержании Кулакова стало известно 31 мая. Следователи возбудили против него дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его заподозрили в убийстве 39-летней знакомой в салоне автомобиля. По данным следствия, причиной стали неприязненные отношения. Кулаков не признал вину.