Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

Дочь певицы Алсу, победительница музыкального шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова дала первое интервью порталу kp.ru. после скандала на шоу «Голос. Дети» и аннулирования ее персональной победы.

Микелла Абрамова заявила о своем намерении «преодолевать трудности» для обеспечения сценической карьеры.

«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры», — поделилась дочь Алсу.

Она призналась, что хочет пойти по стопам мамы и стать артисткой, а сейчас пробует себя в разных стилях. Мать девочки добавила, что ее дочь занимается танцами, вокалом и сценодвижением. Также Микелла рассказала, что хотела бы спеть дуэтом с певицей Полиной Гагариной.

26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала Микелла Абрамова, десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которая входила в команду Светланы Лободы. За звание победителя сезона с ней боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

16 мая «Первый канал» аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», в котором по итогам голосования зрителей победила Абрамова. Такое решение приняли после того, как компания Group-IB, занимавшаяся расследованием в связи с подозрениями в накрутке, сообщила о выявлении автоматизированной отправки СМС в пользу участника номер 07, под которым выступала Абрамова.

По оценке Group-IB, таким образом она получила более 38 тыс. голосов. Компания оценила стоимость накрутки в 2,28–3,04 млн руб.

24 мая, на «Первом канале» вышел спецвыпуск шоу, в котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая дочь Алсу. В спецвыпуске Микелла Абрамова не участвовала. В обращении к Абрамовой Эрнст заявил, что она остается «частью семьи» шоу.