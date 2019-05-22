Алсу пожаловалась на «втягивание в игры» участников шоу «Голос.Дети»

Певица Алсу впервые прокомментировала решение «Первого канала» аннулировать итоги шестого сезона шоу «Голос.Дети», победу в котором одержала ее дочь Микелла Абрамова

Алсу (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Выступая в эфире радиостанции «Серебряный дождь», Алсу заявила, что ее дочь и другие участники музыкального проекта на «Первом канале» «оказались втянуты в какие-то игры». Она не стала объяснять, что имеет в виду, пообещав дать развернутый комментарий в День защиты детей, 1 июня.

«Я думаю, что все должно хорошо закончиться», — сказала Алсу.

Также певица ответила на вопрос, будет ли ее дочь участвовать в повторном финале. «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — сказала певица.

Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» был показан в прямом эфире «Первого канала» 26 апреля. Победу в нем одержала Абрамова, за которую проголосовали большинство телезрителей. Однако уже на следующий день появились сообщения о том, что на «Первом канале» результаты голосования посчитали аномальными. После этого о начале расследования заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст.