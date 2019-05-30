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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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В Екатеринбургской епархии заявили о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки для строительства храма Святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей. Об этом заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, сообщает «РИА Новости».

«53 площадки под храм Святой Екатерины предложено горожанами.
О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов», —написала она в Facebook.

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Она также отметила, что в Екатеринбурге 61 храм традиционной архитектуры. В год (кроме богослужений) храмы посещают минимум 2,2 млн человек. «Неудивительно, что желающих принять храм Святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», — заключила она.

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В середине мая в Екатеринбурге прошли несанкционированные протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. В результате были задержаны больше 20 человек. Владимир Путин предложил провести опрос и при строительстве учитывать мнение горожан.

По данным ВЦИОМа, против строительства храма выступили 74%. Стройку заморозили, а забор вокруг сквера убрали. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя результаты исследования, предложил выбрать более подходящее место для собора. Глава города Александр Высокинский заявил, что сквер возле драмтеатра не нужно исключать из перечня площадок при проведении опроса.

Теги: Екатеринбург, Храм, Строительство
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