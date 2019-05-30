В Екатеринбургской епархии заявили о нехватке храмов в городе

В Екатеринбургской епархии заявили о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки для строительства храма Святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей. Об этом заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, сообщает «РИА Новости».

«53 площадки под храм Святой Екатерины предложено горожанами.

О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов», —написала она в Facebook.

Она также отметила, что в Екатеринбурге 61 храм традиционной архитектуры. В год (кроме богослужений) храмы посещают минимум 2,2 млн человек. «Неудивительно, что желающих принять храм Святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», — заключила она.