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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Патриарх Кирилл заявил о строительстве «по три храма в сутки»
По мнению патриарха, храмы строят не из-за того, что не знают, куда еще потратить деньги, а потому, что народ понял, что «без Бога ничего не получается»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в СССР не удалось построить «счастливой жизни без Бога», а сейчас в стране строят «по три храма в сутки», передает «РИА Новости».

«И мы вынесли очень большой урок — как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», — сказал он после освящения русского храма в Страсбурге.

Патриарх добавил, что за десять лет было построено 30 тыс. храмов. «И не оттого, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить», — заявил глава РПЦ.

Он добавил, что в современной цивилизации людям нужны места, где они могли бы «почувствовать близость к Богу», и отметил, что многие из тех, кто присутствовал сегодня в храме, уже после обеда забудут об этом и займутся своими житейскими вопросами.

Общество
Екатеринбургская епархия отреагировала на итоги опроса ВЦИОМа о храме

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла серия несогласованных митингов против строительства храма в сквере у Театра драмы. Демонстрации начались после того, как место будущей стройки обнесли забором. Акции сопровождались задержаниями: так, 16 мая в полиции заявляли о 70 задержанных.

Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он отметил, что храм должен объединять людей, а не разделять их, и заявил, что для решения вопроса можно провести опрос.

По данным опроса ВЦИОМа, опубликованного 22 мая, против строительства храма в сквере выступили 74% екатеринбуржцев, в поддержку стройки на этом месте — только 10%. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в принятии решения нужно опираться на опрос, который собираются провести городские власти, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев счел данные ВЦИОМа основанием для того, чтобы исключить сквер из перечня возможных мест для постройки храма.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Патриарх Кирилл, храмы
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