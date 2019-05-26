Патриарх Кирилл заявил о строительстве «по три храма в сутки»

По мнению патриарха, храмы строят не из-за того, что не знают, куда еще потратить деньги, а потому, что народ понял, что «без Бога ничего не получается»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в СССР не удалось построить «счастливой жизни без Бога», а сейчас в стране строят «по три храма в сутки», передает «РИА Новости».

«И мы вынесли очень большой урок — как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», — сказал он после освящения русского храма в Страсбурге.

Патриарх добавил, что за десять лет было построено 30 тыс. храмов. «И не оттого, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить», — заявил глава РПЦ.

Он добавил, что в современной цивилизации людям нужны места, где они могли бы «почувствовать близость к Богу», и отметил, что многие из тех, кто присутствовал сегодня в храме, уже после обеда забудут об этом и займутся своими житейскими вопросами.