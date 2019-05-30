В Косово освободили задержанного вместе с россиянином сотрудника ООН

В Косово освободили задержанного вместе с россиянином сотрудника ООН

Сербский сотрудник миссии ООН Деян Димович, которого ранее задержали вместе с россиянином Михаилом Краснощековым, освобожден. Об этом сообщает газета Kurir.

Помимо этого, суд Косовска-Митровицы отпустил еще пятерых сербов, задержанных за сопротивление косовской полиции. Суд отклонил ходатайство прокуратуры и постановил, что у ведомства нет «достаточных доказательств для продления срока содержания под стражей за препятствие служебным лицам во время исполнения обязанностей», передает радиостанция Kontakt Plus.

После освобождения их доставили в больницу, где им предоставили медицинскую помощь.

Власти Косово отпустили Краснощекова 28 мая, в ООН его состояние оценили как удовлетворительное.