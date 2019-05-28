СМИ узнали о стягивании Сербией к границе с Косово бронетехники и авиации

СМИ узнали о стягивании Сербией к границе с Косово бронетехники и авиации

Колонна военной техники и как минимум один самолет МиГ-29 направились к границе с Косово. Ранее президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность из-за арестов в Косово двух десятков граждан страны

Фото: Laura Hasani / Reuters

Сербия отправила к границе с Косово авиацию и бронетехнику, сообщают государственное агентство Tanjug и газета Kurir.

Колонна военной техники с людьми и снаряжением вышла из казарм в Кралево (Центральная Сербия) и, вероятно, направилась в сторону города Рашка, расположенного на границе с Косово. Отмечается, что перед отправлением техники в казармах находился министр обороны страны Александр Вулин.

Кроме того, сообщается как минимум об одном самолете МиГ-29, пролетевшем над городом Нови-Пазар (юг страны) в направлении границы.

28 мая полиция Косово провела аресты сербов, проживающих на севере территории. Это объяснялось операцией по борьбе с организованной преступностью. Президент Сербии Александр Вучич уточнял, что в ходе рейда были арестованы 28 человек — 19 полицейских и девять гражданских, причем 11 сотрудников правоохранительных органов и все гражданские были сербами. На фоне проходящего рейда Вучич приказал привести армию в полную боевую готовность.