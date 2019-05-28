Глава Косово заявил о попытке задержанного россиянина помешать полиции

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что россиянин, задержанный косовскими правоохранительными органами, пытался помешать полиции, передает Associated Press.
Среди арестованных — албанцы, сербы, боснийцы и «россиянин, замаскированный под дипломата, который пытался помешать полицейской операции», сказал Тачи.
Он подчеркнул, что полицейская операция на севере Косово проводится на законных основаниях и что она не направлена против той или иной группы населения. На территории Косово живут албанцы, сербы, боснийцы, цыгане и другие этнические группы. Большинство населения — албанцы.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержан российский дипломат Михаил Краснощеков, работавший в миссии ООН. Он допустил, что против россиянина была применена сила.