Глава Косово заявил о попытке задержанного россиянина помешать полиции

По словам президента частично признанной республики, россиянин был «замаскирован под дипломата». Вместе с ним были задержаны албанцы, сербы и боснийцы

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Президент Косово Хашим Тачи заявил, что россиянин, задержанный косовскими правоохранительными органами, пытался помешать полиции, передает Associated Press.

Среди арестованных — албанцы, сербы, боснийцы и «россиянин, замаскированный под дипломата, который пытался помешать полицейской операции», сказал Тачи.

Он подчеркнул, что полицейская операция на севере Косово проводится на законных основаниях и что она не направлена против той или иной группы населения. На территории Косово живут албанцы, сербы, боснийцы, цыгане и другие этнические группы. Большинство населения — албанцы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержан российский дипломат Михаил Краснощеков, работавший в миссии ООН. Он допустил, что против россиянина была применена сила.