Глава Косово заявил о попытке задержанного россиянина помешать полиции

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,60 +0,14 EUR Бирж. 72,27 +0,16 Brent 70,02 +0,37% USD Нал. 65,02 64,21 EUR Нал. 72,76 71,85 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1187 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 739,90 -55,70 IMOEX 2 634,60 +0,06% RTSI 1 284,68 -0,27% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,22%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+15,56%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,22%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+15,56%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 13:02
Госдума одобрила новые льготы для привлечения крупных инвестиций Экономика, 15:51 Как оборудовать фудтрак под передвижной ресторан-бургерную РБК и ГАЗ, 15:46 Как компании планируют развивать функции HR-отделов в ближайшие два года Pro, 15:30 Эксперты КГИ предложили реформу системы господдержки инвалидов Политика, 15:30 Вице-президент Montblanc — о темпе жизни, вдохновении и России Стиль, 15:30 Мировая технологическая: как США и Китай открывают новый глобальный фронт Мнение, 15:25 В Совфеде нашли замену уезжающему послом в Минск главе комитета Политика, 15:24 Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов Политика, 15:24 Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 15:18 Володин раскритиковал ход нацпроекта «Цифровая экономика» Экономика, 15:14 Синоптики назвали 28 мая самым теплым днем с начала года Общество, 15:11 В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд Общество, 15:07 После Мэй: кто претендует на пост премьер-министра Великобритании Политика, 15:06  Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 14:54
Политика ,  
0 
Глава Косово заявил о попытке задержанного россиянина помешать полиции
По словам президента частично признанной республики, россиянин был «замаскирован под дипломата». Вместе с ним были задержаны албанцы, сербы и боснийцы
Фото: EPA / ТАСС

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что россиянин, задержанный косовскими правоохранительными органами, пытался помешать полиции, передает Associated Press.

Среди арестованных — албанцы, сербы, боснийцы и «россиянин, замаскированный под дипломата, который пытался помешать полицейской операции», сказал Тачи.

Он подчеркнул, что полицейская операция на севере Косово проводится на законных основаниях и что она не направлена против той или иной группы населения. На территории Косово живут албанцы, сербы, боснийцы, цыгане и другие этнические группы. Большинство населения — албанцы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержан российский дипломат Михаил Краснощеков, работавший в миссии ООН. Он допустил, что против россиянина была применена сила.

Политика
В МИД России назвали провокацией действия косовского спецназа

В российском посольстве в Сербии потребовали от властей Косово освободить гражданина России, назвав его задержание провокацией. Посол Александр Чепурин потребовал привлечь виновных к ответственности. РБК направил запрос в это диппредставительство в связи с новыми заявлениями президента Косово.

С утра 28 мая косовская полиция проводит рейды на севере территории, где проживают преимущественно сербы. После этого Вучич отдал приказ привести в полную боеготовность войска, расположенные на границе с Косово.

Россия независимость Косово не признает.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Екатерина Костина
Теги: Косово, задержание россиянина
Материалы по теме
В МИД России назвали провокацией действия косовского спецназа
Политика
Посольство потребовало отпустить задержанного в Косово россиянина
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter