Глава района Хакасии пожаловался в полицию на корреспондента «России 24»

Глава Шиинского района Хакасии Сергей Зайцев подал в полицию заявление на журналиста «России 24» Ивана Литомина. Об этом чиновник сообщил телеканалу «360».

Он требует привлечь корреспондента к уголовной ответственности по статье о публичном оскорблении представителя власти.

По словам Зайцева, 28 мая прошло собрание политсовета членов «Единой России» Шиинского района. По данным телеканала, члены политсовета выступили в поддержку Зайцева и за пересмотр решения о его исключении из партии.

Зайцев был исключен из «Единой России» 27 мая. Поводом для этого стало его нападение на журналиста во время записи передачи «Дежурная служба». Зайцев попытался силой вытолкнуть Литомина из своего рабочего кабинета, а затем повалил на пол, после того как репортер поинтересовался, почему «жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях».