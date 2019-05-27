Союз журналистов назвал подрывом доверия к властям нападение на репортера

В союзе журналистов России (СЖР) заявили, что нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента «России-24» Ивана Литомина подрывают доверие к местным властям как журналистов, так и граждан. Об этом сообщается на сайте организации.

«В Союзе журналистов России, со своей стороны, полагают, что данный инцидент не может быть квалифицирован иначе как по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ», — говорится в заявлении.

Союз журналистов требует от компетентных органов в кратчайшие сроки разобраться с инцидентом. Организация будет следить за ходом расследования и готова при необходимости оказать юридическую поддержку и другую помощь.

«Все мы прекрасно знаем, что журналисты в силу специфики своей работы, к сожалению, часто сталкиваются с угрозами в свой адрес. Однако случай, когда не просто угрозы, а физическое насилие в отношении наших коллег исходит не от кого-нибудь, а от представителей власти, и происходит это все в служебном кабинете, можно назвать вопиющим», — отмечают члены СЖР.

Глава района в Хакассии напал на Литомина во время съемок программы «Дежурная часть». Корреспондент задал вопрос чиновнику, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». В ответ Зайцев попытался вытолкнуть журналиста из кабинета, а после повалил его на пол.