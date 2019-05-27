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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Общество ,  
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В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью. Об этом сообщается на портале Вести.Ru.

Инцидент произошел 25 во время съемок программы «Дежурная часть».

Журналист поинтересовался у Зайцева, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». В ответ чиновник начал выталкивать корреспондента из кабинета, а после повалил его на пол. 

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На инцидент отреагировала комиссия «Единой России» по этике. По словам замсекретаря генерального совета партии Евгения Ревенко, в ближайшее время намерена вынести соответствующее решение, сообщается на сайте партии. 

Ревенко подчеркнул, что члены «Единой России» обязаны отвечать на «сложные и неприятные вопросы». Он также заявил, что ему «стыдно» за поведение Зайцева. Секретарь партии от лица партии принес извинения за «безобразную сцену», которую устроил чиновник в Хакасии.

«Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева», — говорится в сообщении.

Теги: Хакасия, «Единая Россия », «Россия 24», нападение, корреспондент
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