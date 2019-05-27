В Хакасии напавший на журналиста глава района обвинил его в провокации

В Хакасии напавший на журналиста глава района обвинил его в провокации

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев («Единая Россия»), который напал на корреспондента «России 24», в беседе с «РИА Новости» обвинил журналиста в провокации.

«Это спланированная провокация. <...> Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы», — выразил недовольство Зайцев.

Он подчеркнул, что не считает произошедшее нападением со своей стороны, так как к нему в кабинет «ворвались три мужика», причем двое из них были физически сильнее. Зайцев отметил, что собирается подавать заявление в Следственный комитет по поводу действий журналиста.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, во время съемок программы «Дежурная часть». Журналист поинтересовался у Зайцева, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». После этого чиновник начал выталкивать корреспондента из кабинета и повалил его на пол.