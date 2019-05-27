В Хакасии после нападения главы района на журналиста возбудили дело

В Хакасии после нападения главы района на журналиста возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева («Единая Россия»), напавшего на журналиста «России 24», возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

Дело завели по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, предусматривает до шести лет лишения свободы). Находясь в своем кабинете, Зайцев «толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», установило следствие.

Речь идет об инциденте во время съемки программы «Дежурная часть» 22 мая. Корреспондент поинтересовался у Зайцева, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях», что вызвало гнев чиновника, и он попытался вытолкнуть журналиста из кабинета. Позднее Зайцев заявил, что считает произошедшее провокацией. В «Единой России» пообещали отреагировать на действия чиновника.