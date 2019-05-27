Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»

Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа». Об этом Разумков сообщил на брифинге, передает телеканал «112 Украина».

«Недавно прошел съезд партии «Слуга народа», были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне», — сказал Разумков.

Он также отметил, что партия готовится к парламентским выборам, которые должны досрочно пройти 21 июля.

Баканов возглавлял партию «Слуга народа» с 2017 года, а также руководил студией «Квартал-95». Президент назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины через день после своего вступления в должность 22 мая.